Кабзе назвал «Рубин» самой популярной российской командой в Турции

Бывший игрок «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе ответил на вопрос «СЭ» о самой популярной команде РПЛ в Турции.

— Какая команда РПЛ самая популярная в Турции?

— Казанский «Рубин»! (Смеется). Конечно, я играл там, поэтому они знают их лучше, чем ЦСКА, «Зенит». «Спартак» был популярным, но когда я играл в «Рубине» с Караденизом и другими футболистами, 100 процентов, они были самыми известными. Но, конечно, ЦСКА и «Зенит» тоже среди самых популярных.

После 29 туров «Зенит» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Краснодар», на счету которого 64 балла.

В последнем туре сезона сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом», а «быки» примут на своем поле московское «Динамо».