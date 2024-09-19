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Каборе: «Сафонова в «Краснодаре» сразу полюбили, а Сперцян был мне как сын»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал о бывших партнерах по команде Матвее Сафонове и Эдуарде Сперцяне.

— Сафонов — очень хороший вратарь, — приводит слова Каборе Metaratings.ru. — Даже когда он приезжал тренироваться с основной командой, являясь игроком академии, он совершал впечатляющие сейвы. Мы все сразу же полюбили Матвея, когда он присоединился к основному составу.

— Эдуард Сперцян, который сейчас играет за «Краснодар», тоже тренировался с основной командой, когда ты был там.

— Да, он иногда приезжал на наши занятия, но не играл за основу. Сперцян был мне как сын.

— Ходили слухи, что Сперцян может оказаться в Европе. Как ты думаешь, он сможет заиграть в Лиге 1?

— Я видел новость, что он может перейти в «Ланс». Сперцян уже играет в сборной Армении, хорошо выступает за свою национальную команду. Так что он может играть в Лиге 1. Ему просто нужно дать шанс, потому что у него есть качества, необходимые для выступлений в чемпионате Франции. Он очень хороший игрок. В прошлом году он помог «Краснодару» занять второе место в турнире, а сейчас он капитан команды.

Каборе выступал за «Краснодар» с 2015 по 2019 годы, а после перешел в «Динамо». На счету полузащитника 2 гола и 6 результативных передач в 126 матчах за «быков».

Источник: Metaratings
Матвей Сафонов
Шарль Каборе
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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