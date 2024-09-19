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Каборе: «Кононов — один из моих любимых тренеров в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе высказался о работе с Олегом Кононовым и предположил, почему у него не получилось проявить себя в «Спартаке».

«У меня о нем самые теплые воспоминания. Он действительно один из моих любимых тренеров в России. Он внес большой вклад в мое развитие и очень верил в меня. Честно говоря, он придал мне уверенности и показал, что я чего-то стою. Это важно для игроков. Когда футболист хорош, важно признавать это и ценить его. И он как раз делал все вышеперечисленное.

Почему он не добился успеха в «Спартаке»? «Спартак» – уникальный клуб. Быть главным тренером там непросто, потому что это популярный клуб. И, как и во всех популярных клубах, болельщики «Спартака» очень требовательны. Что касается Кононова, я думаю, что ему нужно было время, чтобы что-то построить. Он тренер, который развивается со временем. Если вы стремитесь к немедленным результатам, он вряд ли их даст», – цитирует Metaratings.ru Каборе.

Источник: Metaratings.ru
Олег Кононов
Шарль Каборе
Футбол
ФК Краснодар
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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