Каборе не боится конкуренции в "Динамо"

Новичок "Динамо", полузащитник Шарль Каборе признался, что готов конкурировать за место в основе московской команды.

– Я никогда не боялся конкуренции. В центре полузащиты "Динамо" собраны классные исполнители, которые умеют играть в футбол. Будет непросто. Знаю способности Самбы Соу, играл против него, когда он защищал цвета "Ланса". Перед возвращением в "Динамо" Артур Юсупов был всегда востребован, – сказал Каборе в интервью клубному YouTube-каналу москвичей.

Напомним, что контракт Каборе с москвичами рассчитан на два года. В "Динамо" он будет играть под 77-м номером. Предыдущие четыре сезона буркинийский футболист провел в "Краснодаре".

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