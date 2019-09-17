Известный спортивный врач рассказал, через какое время Кокорин и Мамаев наберут оптимальную игровую форму

Известный спортивный врач Юрий Васильков выразил мнение, что после выхода из тюрьмы на восстановление Александра Кокорина и Павла Мамаева понадобится три-четыре месяца.

— Я не переживаю за них, — цитирует RT Василькова. — Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять свое мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займет три-четыре месяца.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.