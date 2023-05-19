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Мостовой: «Дерби «Спартака» и ЦСКА можно назвать матчем за второе место в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Дерби «Спартака» и ЦСКА можно назвать матчем за второе место в РПЛ. Вообще каждая игра между этими командами отличается между собой. Но этот матч не идет в плюс, он ничего не даст кроме серебряных медалей, мы же не играем в еврокубках. Раньше градус и ответственность игр была намного выше. «Зенит» сейчас стал чемпионом и все успокоилось, всем уже все равно на остальных. Может только немного интересно кто вылетит на прямую из РПЛ.

Могу сказать, что ЦСКА вряд ли будет четвертый. А так бессмысленно говорить у кого шансы на призовые места больше. Не могу сказать, что для «Спартака» будет провальным сезон, если они займут четвертое место. Я уже много раз говорил, что у «красно-белых» все великолепно и замечательно. У них все нормально со старыми людьми, не футбольными и наоборот. Если бы они сейчас были на 9-ом месте, то это можно было бы назвать провалом. Сможет ли «Спартак» тогда бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? Много раз говорили, что у «Зенита» по итогу останется старый состав на новый сезон и петербуржцы опять будут главными претендентами на золото. А наверняка многие скажут, что петербуржцы уже чемпионы следующего розыгрыша чемпионата. Ведь правда «Зенит» всех сильнее и выше», – цитирует Metaratings.ru Мостового.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча – в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-ne-mogu-skazat-chto-dlya-spartaka-budet-provalnym-sezon-esli-oni-zaimut-chetvertoe-mesto-252130/
Александр Мостовой
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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