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Пискарев: «Директор «Анжи» везет меня в аэропорт — и не выдерживает, раскалывается: «Тебя развели, как пацана! Эти игры-то проданы уже. За прошлый год...»

Пискарев рассказал о скандальных матчах в «Анжи», где в 2003-м помогал Гаджи Гаджиеву
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальных матчах в «Анжи», где в 2003-м помогал Гаджи Гаджиеву.

— Читали в одном из прежних ваших интервью, как вы в 2003-м замещали Гаджи Гаджиева в «Анжи». А тот «соскочил» с двух проданных матчей.

— Так и было.

— Давайте в подробностях. Это история занимательная.

— У меня с Гаджиевым были великолепные отношения, когда он работал в РФС и отвечал за косилки.

— Официальная история говорит, что Гаджи Муслимович был научным работником. А не ответственным за косилки.

— Я вам рассказываю, как было на самом деле. Не нашлось для него места, кроме вот этого! Поставили на косилки. Формально. Контакт у нас сложился. Потом я тренировал минское «Динамо», он — «Анжи». Как-то созвонились, говорит: «Давай ко мне помощником». Я согласился.

И вот предстоят две выездные игры — в Липецке и Воронеже. Бежит доктор. Он всегда за Гаджиевым, как шнурок бегал: «Тебя Муслимыч зовет. Хочет пригласить с собой!» — «Куда?» — «В гости. К одному миллионеру, содержит ансамбль «Лезгинка».

— Поехали?

— Да. Там столы накрыты. Миллионер говорит: «Давайте выпьем за Муслимыча!» Гаджи негромко: «Саша-то за меня выпьет». Я пригубил. Утром тренировка для тех, кто не играл в предыдущем матче. У основы — баня, массаж. Стоим с Гаджиевым около сетки, переговариваемся. Слышу: «Съезди с ребятами в баню». Хорошо, уезжаю. Возвращаюсь — врач навстречу: «Гаджиева увезли в больницу, что-то с сердцем...»

Меня начинают уговаривать, чтобы стал главным. Раз Гаджиев в больнице.

— Пока ничего криминального.

— Но как-то очень уж настойчиво: «Он же взял тебя помощником!» Приехал его друг: «Гаджи тебя брал, ты должен...» Я еще задумался: что так навязывают-то? Странно! Ладно, отвечаю. Проведу эти игры. Дальше Гаджиев прямо в палату вызывает одну группу игроков, вторую, третью.

— Вас тоже?

— Меня последним. Произносит: «Саш, ребята готовы, всё знают, всё сделают. Состав такой-то».

— Даже состав назвал?

— Ну конечно! Я в растерянности. Что-то происходит — не пойму что. Вот что они «сделают»? Что «знают»? И начинаются чудеса.

— Как выглядело?

— Выходим играть — Тетрадзе пролетает мимо мяча. Другой тоже. Что творится-то? Бах — один нам забивают, второй... Впечатление, будто игроки «Анжи» впервые друг друга видят. Я глазам поверить не могу!

— Понимаем вас.

— Залетели в Липецке 1:2. Едем в Воронеж. Будунов несколько раз один на один с вратарем выскакивает. Уже бить надо — а он с мячом за поле убегает! Исполняй!

— Снова сгорели?

— 1:3. Возвращаемся в Махачкалу. Приходит в мой номер руководитель клуба: «Надо тебе уехать. Закончена наша работа».

— Гаджиев оставался в больнице?

— Да. Директор «Анжи», лысоватый такой, везет меня в аэропорт — и не выдерживает, раскалывается: «Михалыч! Тебя развели, как пацана!» — «А что такое?» — «Эти игры-то проданы уже. За прошлый год...» Ё! Тут-то в голове у меня все и встало на место. Но я-то здесь при чем? На меня же свалили — что провалил эти матчи, с нулем вернулся!

Евгений Кучеревский и&nbsp;Александр Пискарев. Александр Пискарев: «Сборная России продала игру Гане. Я узнал последним»
ФК Анжи
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
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Ахмат – Химки
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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