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Стрепетов: «Думаю, для «Волги» было бы очень почетно приехать на «Газпром Арену»

Алина Савинова
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о подготовке «Зенита» к возобновлению сезона.

«Зенит» не участвовал в турнире в ОАЭ, команда планомерно готовится. И сейчас есть вопросы по кубковому матчу с «Волгой», который является важным аспектом продолжения кубковой борьбы. Есть поле в Ульяновске, где «Зенит» с нетерпением ждут, есть запасные поля. «Зенит» предложил сыграть на своем, и для «Волги», думаю, было бы очень почетно приехать на «Газпром Арену» и отметиться в своей истории матчем на ней. Что касается команды, то Семак сейчас выбрал тактику целенаправленной подготовки к кубковому матчу и к возобновлению чемпионата, сохранили всех легионеров» , — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Матч 1/4 финала плей-офф Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» должен пройти 25 февраля.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-dlya-volgi-by-lo-by-ochen-pochteno-priehat-na-gazprom-arenu-no-ul-yanovsku-nuzhen-prazdnik/
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ФК Волга (Ульяновск)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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