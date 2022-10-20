Изидор намерен возобновить персональные тренировки с Лоськовым: «Он дал мне очень много советов!»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок» (1:0) отреагировал на возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московской команды.

— У тебя были персональные тренировки с Лоськовым до того, как его убрали из первой команды. Планируешь ли ты их возобновить?

— Конечно! Я буду тренироваться с ним. Он дал мне очень много советов. Надеюсь, мы сможем возобновить эти тренировки. Пока их не было, прошло всего несколько дней с момента возвращения Лоськова и Пашинина. Надеюсь, что скоро будут.

16 октября стало известно, что Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива». Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.