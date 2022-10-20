Даса рассказал, хорошо ли игроки «Динамо» понимают требования Йокановича
Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, понимают ли игроки требования главного тренера команды Славиши Йокановича.
— Как тебе партнеры по защитной линии в «Динамо»? Видел, что во время матча с «Ростовом» ты о чем-то разговаривал с Сабой Сазоновым.
— Каждый игрок — особенный. Во время матча мы постоянно разговариваем между собой, потому что это 50 процентов работы в защите. Очень важно разговаривать друг с другом, подсказывать. Так легче играть.
— В СМИ фигурирует мнение, что игроки не понимают требований Йокановича. Это правда?
— Он главный тренер, мы следуем тому, что он говорит. Иногда нужно немного времени, чтобы встроить новых игроков. Нужно учитывать, что у нас в команде смесь молодых игроков с опытными. Мы не стоим на месте, мы развиваемся.
54-летний Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1