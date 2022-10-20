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Сегодня, 10:25

Даса рассказал, хорошо ли игроки «Динамо» понимают требования Йокановича

Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, понимают ли игроки требования главного тренера команды Славиши Йокановича.

— Как тебе партнеры по защитной линии в «Динамо»? Видел, что во время матча с «Ростовом» ты о чем-то разговаривал с Сабой Сазоновым.

— Каждый игрок — особенный. Во время матча мы постоянно разговариваем между собой, потому что это 50 процентов работы в защите. Очень важно разговаривать друг с другом, подсказывать. Так легче играть.

— В СМИ фигурирует мнение, что игроки не понимают требований Йокановича. Это правда?

— Он главный тренер, мы следуем тому, что он говорит. Иногда нужно немного времени, чтобы встроить новых игроков. Нужно учитывать, что у нас в команде смесь молодых игроков с опытными. Мы не стоим на месте, мы развиваемся.

54-летний Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах.

Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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