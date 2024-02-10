Спортивный директор «Оренбурга»: «По Гойковичу нет переговоров, но мы готовы его продать»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как обстоит ситуация с будущим защитника команды Ренато Гойковича.

«Ни с кем переговоры по Ренато не ведутся, но если кто-то придет, мы готовы его продать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 28-летний босниец отказался продлевать контракт с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне Гойкович провел 18 матчей за клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.