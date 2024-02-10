Спортивный директор «Оренбурга»: «По Гойковичу нет переговоров, но мы готовы его продать»
«Оренбург» готов продать защитника Гойковича
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как обстоит ситуация с будущим защитника команды Ренато Гойковича.
«Ни с кем переговоры по Ренато не ведутся, но если кто-то придет, мы готовы его продать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что 28-летний босниец отказался продлевать контракт с «Оренбургом».
В нынешнем сезоне Гойкович провел 18 матчей за клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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