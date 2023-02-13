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Сегодня, 16:25

Олич — о Жиркове: «Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ивица Олич и Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Юрия Жиркова.

«Хорошо его знаю. Помню Юру с первых дней, когда он пришел на пробную тренировку в ЦСКА. Было видно, что он очень быстрый и с хорошей левой ногой. Когда приезжаешь на просмотр, это нелегко. Помню, тогда Артур Жорже был главным тренером. Он его оставил, подписали контракт. Жирков после этого очень быстро начал играть в основе и потом за сборную. Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за «Челси», хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси», потому что хотел остаться в России и не говорил по-английски. Я ему сказал, что он должен поехать туда, потому что это другой уровень футбола. Жирков в России играл на самом высоком уровне, он много выиграл за свою карьеру. Играть до 39 лет — это немало, это отлично. Сейчас ему надо немного отдохнуть. Он может быть довольным своей карьерой», — сказал Олич «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Юрий Жирков. Скромный, трудолюбивый, гениальный. Жирков закончил карьеру
Ивица Олич
Юрий Жирков
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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Кураньи назвал лучших футболистов РПЛ и «Динамо» во время его карьеры в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

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Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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