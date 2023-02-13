Олич — о Жиркове: «Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси»

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Юрия Жиркова.

«Хорошо его знаю. Помню Юру с первых дней, когда он пришел на пробную тренировку в ЦСКА. Было видно, что он очень быстрый и с хорошей левой ногой. Когда приезжаешь на просмотр, это нелегко. Помню, тогда Артур Жорже был главным тренером. Он его оставил, подписали контракт. Жирков после этого очень быстро начал играть в основе и потом за сборную. Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за «Челси», хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси», потому что хотел остаться в России и не говорил по-английски. Я ему сказал, что он должен поехать туда, потому что это другой уровень футбола. Жирков в России играл на самом высоком уровне, он много выиграл за свою карьеру. Играть до 39 лет — это немало, это отлично. Сейчас ему надо немного отдохнуть. Он может быть довольным своей карьерой», — сказал Олич «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».