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Кураньи назвал лучших футболистов РПЛ и «Динамо» во время его карьеры в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи вспомнил о своем периоде карьеры в России, назвав лучших футболистов РПЛ и конкретно столичного клуба того времени.

«Если брать РПЛ, то Халк и Это'О были топ-игроками. Если выбирать в «Динамо», то я бы взял Воронина. Так бы я взял весь мой клуб — тогда все футболисты в «Динамо» были для меня лучшими», — приводит слова Кураньи Sport24.

Кевин Кураньи играл в «Динамо» с 2010 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 151 матч, забил 56 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-kurani-nazval-luchshikh-futbolistov-rpl-i-dinamo-vo-vremya-yego-karyery-v-rossii
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