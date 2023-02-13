Кураньи назвал лучших футболистов РПЛ и «Динамо» во время его карьеры в России

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи вспомнил о своем периоде карьеры в России, назвав лучших футболистов РПЛ и конкретно столичного клуба того времени.

«Если брать РПЛ, то Халк и Это'О были топ-игроками. Если выбирать в «Динамо», то я бы взял Воронина. Так бы я взял весь мой клуб — тогда все футболисты в «Динамо» были для меня лучшими», — приводит слова Кураньи Sport24.

Кевин Кураньи играл в «Динамо» с 2010 по 2015 год. Всего за московский клуб он провел 151 матч, забил 56 мячей и отдал 24 результативные передачи.