Тихонов: «Промес пропустил два сбора «Спартака», это вызов для него»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации, в которой оказался форвард москвичей Квинси Промес.

«Промес не готовится два сбора с командой? Очень плохо, но это вызов для Промеса. То, что он был лучший осенью, — это нужно поддерживать сейчас. Он нормальный, адекватный человек. Если поедет на сбор в Турцию, поднаберет форму. И есть еще две игры с «Локомотивом» в Кубке. Группа атаки «Спартака» слабее или сильнее зенитовской? У «Спартака», если менять в тройке атаки кого-либо, качестве не падает — замена есть. У «Зенита», если заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно, не совсем получается игра в атаке», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).