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Сегодня, 16:24

Тихонов: «Промес пропустил два сбора «Спартака», это вызов для него»

Тихонов высказался о пропуске двух сборов «Спартака» Промесом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации, в которой оказался форвард москвичей Квинси Промес.

«Промес не готовится два сбора с командой? Очень плохо, но это вызов для Промеса. То, что он был лучший осенью, — это нужно поддерживать сейчас. Он нормальный, адекватный человек. Если поедет на сбор в Турцию, поднаберет форму. И есть еще две игры с «Локомотивом» в Кубке. Группа атаки «Спартака» слабее или сильнее зенитовской? У «Спартака», если менять в тройке атаки кого-либо, качестве не падает — замена есть. У «Зенита», если заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно, не совсем получается игра в атаке», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-promes-propustil-dva-sbora-spartaka-e-to-vy-zov-dlya-nego/
Андрей Тихонов
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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