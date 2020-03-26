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Ивелин Попов: «Ростов» хочет попасть в топ-3 и сыграть в Лиге чемпионов»

17:30
Ивелин Попов. Фото ФК "Ростов"
Ивелин Попов. Фото ФК "Ростов"
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о задачах клуба на сезон.

- Я хочу достигнуть самых высоких результатов с «Ростовом», — цитирует Попова официальный сайт клуба. — Весь клуб и болельщики заслуживают, чтобы в этом году сыграли в еврокубках. Уверен, что на каждой игре будет аншлаг, сделаем все, чтобы это случилось.

— Если сезон будет доигран, какой для тебя идеальный вариант финиша?

— Хотим попасть в топ-3, сыграть в Лиге чемпионов. Я помню это ощущение, когда выходишь на поле и слышишь гимн, то испытываешь невероятные эмоции. У тебя есть возможность помериться силами с игроками мирового уровня — что может быть лучше?

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13412

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