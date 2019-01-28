Ивелин Попов: "Остаться в России было правильным выбором"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после поражения от "Зенита" (0:5) прокомментировал первые дни в новой команде.

– Это товарищеская игра как тренировка. Да, проиграли 0:5, но в первом тайме были неплохие моменты, и счет мог быть совсем другой. Так что тут нет места для беспокойства.



– Как оцениваете свое состояние?



– Как не самое лучшее. Все-таки я только четыре дня тренировался. Думаю, еще пару недель, и буду готов уже на максимум.

– Почему решили остаться в России, а не уехать в Турцию или ОАЭ?



– В России я с 2012 года, мне и семье все нравится. Дети говорят по-русски, чемпионат знакомый, люди знакомые. Я пять лет играл в Болгарии, еще два – в Турции. Выходит, в России я провел половину карьеры. Думаю, я сделал правильный выбор.



– Вы будете играть в одной команде с Романом Еременко.

– Как вы знаете, Еременко – очень хороший футболист. Сборы только начинаются, вливаемся в коллектив. Надо хорошо познакомится с требованиями тренера. Посмотрим, что будет, когда начнется чемпионат. (Александр Рогулев)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица​