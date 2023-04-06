Иванисеня — о результатах «Крыльев Советов»: «Чуть не хватает удачи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня в комментарии для «СЭ» поделился мнение о результатах команды в текущем сезоне.

«Тяжело сравнивать с прошлым годом. Много футболистов поменялось. В этом году много игр, в которых мы обязаны выигрывать, но мы либо играем вничью, либо проигрываем. Чуть не хватает удачи», — сказал Иванисеня.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.