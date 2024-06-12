Сергеев: «Динамо» и «Краснодару» в конкуренции с «Зенитом» не хватило опыта"

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о том, чего не хватило «Динамо» и «Краснодару» в борьбе за чемпионский титул в сезоне-2023/24.

«Думаю, нашим соперникам не хватило опыта и того самого чемпионского духа. Потому что у «Зенита» это уже шестой титул подряд. И какие-то важные матчи мы умеем проводить. Но я не знаю, как там в «Краснодаре» и «Динамо», какая у них там установка внутри команды», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В итоговой турнирной таблице «Зенит» опередил «Краснодар» и «Динамо» всего на 1 очко. Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в шестой раз подряд.