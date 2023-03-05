Агент: «У Богосаваца были проблемы с пяткой. Сейчас он находится в процессе восстановления»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Да, у Мирослава были проблемы с пяткой в течение некоторого времени. Сейчас он находится в процессе восстановления. Пока никто не может сказать точно, когда он будет в форме. Но мы все надеемся, что он скоро восстановится и покажет отличную игру», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 19 матчей за «Ахмат» во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами.