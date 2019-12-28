Иван Игнатьев: «Позвонил Слуцкий и сказал, что хочет видеть меня в «Рубине»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара».

— Этот трансфер обговаривать стали не так давно, все быстро произошло, — сказал Игнатьев «Рубин ТВ». — Спасибо руководствам клубов, что так оперативно сработали. Лично для меня это неожиданный момент в моей жизни. Почти все время я провел в Краснодаре, наконец наступило время поменять это место.

Я очень рад появиться в этой команде, которая в будущем добьется больших успехов. Пришел очень хороший тренер, он выстроит отличную команду. Ситуация в турнирной таблице исправится к концу сезона.

Начали обсуждать мой переход после звонка Леонида Слуцкого. Он сказал, что имеет интерес видеть меня в команде. Я был рад, потому что в своем клубе получал мало игровой практики и были недопонимания с контрактом. Уже было не то состояние на тренировках, не то отношение. Этот шаг должен был произойти. Верю, что с «Рубином» у меня все получится.

Скоро мне будет 21 год. Конечно, в европейских чемпионатах это уже возраст, когда игроки давно в стартовых составе своих команд. В нашей лиге пока до такого не дошло.