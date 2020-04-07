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«Дальнобойщик» Игнатьев поехал в Ростов-на-Дону к девушке. Слуцкий недоволен

19:22
Иван Игнатьев с девушкой и Леонид Слуцкий.
Иван Игнатьев с девушкой и Леонид Слуцкий.
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев поделился фото около машины с геометкой в Ростове-на-Дону. Видимо, после того, как проделал путь из Казани и преодолел за рулем автомобиля более 1500 км.

Форвард подписал фото в Instagram «дальнобойщик Иван» и отметил свою девушку.

В комментариях к посту отметился главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, с которым Игнатьев вступил в спор.

Слуцкий: «Дальнобойщик — лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев. 6.01.1999 — это так для информации».

Игнатьев: «Это война». (Эмодзи с кричащим от ужаса лицом)

Слуцкий: «Не смеши народ: Гулливер не обидит лиллипута».

Игнатьев: «Конечно не обидит, он же толстый, и ему тяжело достать лиллипута». (Смеющийся до слез смайлик)

Слуцкий: «Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, я с третьей любительской лиги даже играть не стану. P. S. Гулливер не толстый».

Игнатьев: «Речь не про Гулливера». (Три смеющихся до слез смайлика)

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-rWbL-lq3e/

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