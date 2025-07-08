Игнатьев: «Часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо»

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении в Россию.

— Обратно в Россию не тянет?

— Вот сейчас в отпуске кайфую. Тянет, конечно, я люблю быть дома, находиться в своей стране. Это всегда удовольствие. Здесь очень хорошо.

— Но при этом ты, так понимаем, выбрал вектор зарубежного развития карьеры?

— Мне уже 26, скоро 27. Я не выбрал вектор, просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо. Сейчас, дай бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?

— Катар и Саудовская Аравия привлекают большими деньгами или в футбольном плане?

— Хороший контракт — это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно. Я уже думаю о будущем семьи. Забить 20 голов, 25 — уехать в Катар или в Саудовскую Аравию — с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду.

Игнатьев перешел в алжирский клуб зимой 2025 года. 26-летний нападающий провел за «Кабилию» 12 матчей и забил пять мячей.