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Итальянский журналист: «У нас не знают о Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А»

Виталий Косик
Корреспондент
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Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

Летом 2022 года россиянин должен был перейти в «Челси», но трансфер так и не состоялся из-за сложностей с переводом денег московской команде.

«В Италии не знают о футболисте Арсене Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А. Мы не следим за российской лигой, потому что она не высокого уровня. Фабрицио Романо писал, что Захарян перейдет в «Челси»? Он писал про многих», — приводит слова Франки Legalbet.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-u-nas-ne-znayut-o-futboliste/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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