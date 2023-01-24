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Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория

Виталий Косик
Корреспондент
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Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, чем ей не понравился экс-главный тренер красно-белых Руй Витория.

«Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника — любимой схеме Руя. На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Витория сейчас тренер сборной Египта — идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью. Согласитесь, странно после хорошего выступления «Спартака» в Лиге Европы уехать в Египет, а не возглавить клуб в Англии, Италии или Франции, ведь возраст и опыт позволяли», — приводит слова Салиховой Sport24.

Витория возглавлял «Спартак» с мая 2021 года по декабрь 2021 года.

В настоящее время 52-летний специалист является главным тренером сборной Египта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-ya-takogo-bolshe-ni-ot-odnogo-trenera-ne-slyshala-zarema-rasskazala-pochemu-yey-ne-nravilsya-ruy-vitoriya
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Руй Витория
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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