Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, чем ей не понравился экс-главный тренер красно-белых Руй Витория.

«Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника — любимой схеме Руя. На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Витория сейчас тренер сборной Египта — идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью. Согласитесь, странно после хорошего выступления «Спартака» в Лиге Европы уехать в Египет, а не возглавить клуб в Англии, Италии или Франции, ведь возраст и опыт позволяли», — приводит слова Салиховой Sport24.

Витория возглавлял «Спартак» с мая 2021 года по декабрь 2021 года.

В настоящее время 52-летний специалист является главным тренером сборной Египта.