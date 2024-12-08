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Сегодня, 17:05

Каррера: «Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу красно-белых в матче 18 тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

По мнению 60-летнего итальянского специалиста, «Спартак» поборется за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает. Хорошо, что команде удается приблизиться к лидерам таблицы — это говорит о том, что можно бороться за чемпионство», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит» (39 баллов). На второй строчке располагается «Краснодар» (38), однако у «быков» еще один матч в запасе.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

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Динамо Мх

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