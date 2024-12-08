Каррера: «Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу красно-белых в матче 18 тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

По мнению 60-летнего итальянского специалиста, «Спартак» поборется за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает. Хорошо, что команде удается приблизиться к лидерам таблицы — это говорит о том, что можно бороться за чемпионство», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит» (39 баллов). На второй строчке располагается «Краснодар» (38), однако у «быков» еще один матч в запасе.