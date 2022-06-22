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Сегодня, 18:10

Источник: Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» около 6 миллионов рублей в месяц

Стала известна зарплата полузащитника Зиньковского в «Спартаке»
Иван Шитик
Корреспондент
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Зарплата нового полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского составит около 6 миллионов рублей в месяц, утверждает «РБ Спорт».

Сам трансфер 26-летнего игрока обойдется красно-белым в 240 миллионов.

В «Крыльях Советов» футболист зарабатывал в два раза меньше. При этом покинувший московский клуб полузащитник Зелимхан Бакаев будет получать в «Зените» больше Зиньковского в «Спартаке».

В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-zin-kovskij-budet-zarabaty-vat-v-spartake-okolo-6-mln-rublej-v-mesyats/
Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
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