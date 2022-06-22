Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:20

В «Химках» заявили, что предложений от «Норрчепинга» по Дагерстолю не поступало

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Норрчепинга» о том, что клуб готов выкупить защитника Филипа Дагерстоля.

«Пока нам никаких предложений не поступало. Мы сами инициативно обращались, но обратной связи не получили. Если будет обратная связь, то на диалог мы готовы», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».

ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Орлов считает глупостью идею переподписать контракты с бразильцами в «Зените»
Текбол с чемпионами: баттл «СЭ» vs «Зенит»
Месси в Подмосковье, олимпийские чемпионы и лучший игрок ФНЛ: фотообзор тренировки «Торпедо»
Кавазашвили — о Суперкубке России: «Не могу понять, зачем такой хайп подняли»
Календарь матчей РПЛ-2022/23: полное расписание игр и ключевые даты
Шиманьски на чемоданах, Юри Алберто на паузе. Но ФИФА не разрушит наш футбол. Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведский «Норрчепинг» готов выкупить Дагерстола у «Химок»

Источник: Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» около 6 миллионов рублей в месяц
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости