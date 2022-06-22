В «Химках» заявили, что предложений от «Норрчепинга» по Дагерстолю не поступало

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Норрчепинга» о том, что клуб готов выкупить защитника Филипа Дагерстоля.

«Пока нам никаких предложений не поступало. Мы сами инициативно обращались, но обратной связи не получили. Если будет обратная связь, то на диалог мы готовы», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».