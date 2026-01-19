Источник: «Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли договоренности о трансфере Кассьерры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра перейдет в «Атлетико Минейро», сообщает инсайдер Пипе Сьерра.

По информации источника, клубы достигли полной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийца. Отмечается, что 20 января Кассьерра отправится в Бразилию, где будет представлен в качестве нового игрока «Атлетико Минейро».

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. За это время на его счету 127 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 милллионов евро.