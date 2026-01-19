Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович: «За последние 3-4 года в мире забыли про российский футбол»

Защитник «Сараево» Ренато Гойкович заявил, что в последние годы многие забыли о российском футболе.

По его словам, на это влияет отсутствие клубов из России в еврокубках. Также босниец прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«В «Спартаке» нужен результат. Если он есть, у тебя все хорошо, если нет, тогда все плохо. Станкович в первый сезон занял только четвертое место, а в «Спартаке» всегда нужно бороться только за чемпионство. Как на это отреагировали в Боснии? В Боснии не следят за чемпионатом России, потому что клубы не играют в еврокубках. Раньше люди в мире больше знали про российские команды, а за последние 3-4 года все просто забыли про российский футбол, если честно», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

30-летний боснийский защитник выступает за «Сараево». С 2020 по 2024 год он играл в России за «Оренбург», в котором провел 99 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Перед переходом в «Сараево» в январе 2025 года защитник провел короткий отрезок в израильском «Маккаби (Петах-Тиква)», после чего вернулся в чемпионат Боснии и Герцеговины.