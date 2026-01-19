«Сочи» расторг контракт с защитником Агбалакой

«Сочи» расторг контракт с защитником Соломоном Агбалакой, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 22-летним нигерийцем разорвано по обоюдному согласию сторон.

Агбалака выступал за сочинцев с начала 2025 года. За это время на его счету 6 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

После 18 туров «Сочи» с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.