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Источник: защитник «Химок» Тихий разорвал контракт с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий разорвал свое соглашение с подмосковным клубом, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Тихий принял решение о разрыве контракта после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве, хотя вся основная команда уехала на тренировочный сбор. Ожидается, что 30-летнему защитнику выплатят всю зарплату до конца контракта, который должен был завершиться летом 2024 года.

Тихий выступает за «Химки» с 2019 года. На его счету 106 матчей за клуб, 1 гол и 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5048691-dmitrij-tihij-razorval-kontrakt-s-himkami.html
Футбол
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с Тихим
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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 - : -
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