Источник: защитник «Химок» Тихий разорвал контракт с клубом

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий разорвал свое соглашение с подмосковным клубом, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Тихий принял решение о разрыве контракта после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве, хотя вся основная команда уехала на тренировочный сбор. Ожидается, что 30-летнему защитнику выплатят всю зарплату до конца контракта, который должен был завершиться летом 2024 года.

Тихий выступает за «Химки» с 2019 года. На его счету 106 матчей за клуб, 1 гол и 6 результативных передач.