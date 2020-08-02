Источник: Юрана убрали из «Химок» после того, как он попросил прибавку к зарплате

Проблемы у главного тренера Сергея Юрана в «Химках» начались после того, как он попросил повышения зарплаты, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

После того как стало понятно, что «Химки» будут играть в РПЛ, Сергей Юран встречался с министром спорта московской области Романом Терюшковым и попросил увеличить зарплату. Терюшков сказал, что обсудит с коллегами.

На следующий день Терюшков позвонил Юрану и сообщил, что Шамиль Газизов не согласовал увеличение зарплаты. Более того, в «Химки» на пост спортивного директора будет назначен Сергей Егоров, у которого с Юраном давно не сложились отношения.

В этот же вечер Юрану позвонил глава клуба Александр Зайцев и пригласил зайти в кабинет. Там он сообщил Юрану, что он уволен. Правда, прийти к компромиссу по отступным сторонам пока не удалось.

Сегодня охрана клубной базы почти час отказывалась пускать Сергея Юрана на территорию.

Он хотел забрать вещи и попрощаться с командой, но это оказалось сделать крайне сложно. Охрана отказывалась ему открывать дверь, ссылаясь на запрет руководства. Вскоре к Юрану вышел и сам Александр Зайцев, попросивший бывшего тренера уехать и вернуться за вещами через недельку.

В итоге помог звонок заместителю прокурора — спустя 5 минут Юрана пропустили. Кстати именно тогда футболисты и передали Юрану письмо. Сделал это Дмитрий Хомич, добавив, что они хотят, чтобы это письмо дошло до губернатора.