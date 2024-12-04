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Жена Смолова: «Краснодар» — точно не мой город, превратилась в человека с тряпкой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор и Карина Смоловы.
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Карина Смолова, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, рассказала о жизни после переезда.

«Почти подошла к концу первая часть нашего пребывания в Краснодаре. Уже 6 числа мы с мелкой поедем в Москву, а Федя приедет девятого после игры с Локомотивом.

Я от себя в восторге. Не имея опыта подобных переездов, еще и с ребенком, я отлично справилась. Краснодар — абсолютно точно не мой город, но я искала и ищу удовольствие в мелочах. Нашла для себя хобби: рынок и супермаркет, где я брожу по прилавкам и планирую, что приготовить. Собственно, из этого вылилось новое направление моего блога — кулинария.

Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения и пробок и от того, что тут особо некуда сходить. Ребенок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро. А частный дом с малышом — намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в «человека с тряпкой», потому что тут постоянно что-то пачкается.

Мы даже выдержали все 7 поездок из Краснодара в Москву. А это иногда было очень тяжело. Лора герой. Не каждый ребенок бы такое вытерпел», — написала Смолова в своем Telegram-канале.

Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой в июне прошлого года. В ноябре у пары родилась дочь, которую назвали Лора.

34-летний футболист вернулся в «Краснодар» из «Динамо» летом этого года. В текущем сезоне он провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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