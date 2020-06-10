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Источник: все матчи 23-го тура РПЛ будут показаны бесплатно по федеральному ТВ

16:09
2 ноября 2019. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА — 1:1. С мячом Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»
2 ноября 2019. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА — 1:1. С мячом Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»

Все матчи 23-го тура чемпионата России планируется показать в бесплатном федеральном эфире «Матч ТВ», утверждает журналист Василий Конов в Telegram-канале.

23-й тур чемпионата России станет первым после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 19 по 21 июня. Первой станет игра «Крылья Советов» — «Ахмат» (19 июня, начало — в 18.00 по московскому времени).

Центральный матч тура ЦСКА — «Зенит» состоится 20 июня, начало — в 19.00.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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