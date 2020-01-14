Источник: Вилюш перейдет в «Урал»

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш продолжит карьеру в «Урале». 31-летний поляк уже прошел медосмотр из скоро должен присоединиться к клубу из Екатеринбурга, сообщает в Twitter журналист Sport.pl Томаш Влодарчик.

?Maciej Wilusz przeszed? testy medyczne i podpisze kontrakt z Uralem Jekaterynburg. @sportpl https://t.co/Gyih44apvP — Tomasz W?odarczyk (@wlodar85) January 13, 2020

Вилюш перешел в «Ростов» в 2017 году. Его контракт с ростовчанами рассчитан до лета 2020-го. В нынешнем сезоне он провел только два матча в Кубке России.