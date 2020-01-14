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Источник: Вилюш перейдет в «Урал»

13:10
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Защитник «Ростова» Мацей Вилюш продолжит карьеру в «Урале». 31-летний поляк уже прошел медосмотр из скоро должен присоединиться к клубу из Екатеринбурга, сообщает в Twitter журналист Sport.pl Томаш Влодарчик.

Вилюш перешел в «Ростов» в 2017 году. Его контракт с ростовчанами рассчитан до лета 2020-го. В нынешнем сезоне он провел только два матча в Кубке России.

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