Источник: в «Оренбурге» смирились с возможным вылетом из РПЛ и не хотят увольнять Слишковича»

Руководство «Оренбурга» не хочет увольнять главного тренера команды Владимира Слишковича, сообщает Legalbet.

По информации источника, президент клуба Василий Еремякин видит в Слишковиче нового Марцела Личку, который ранее возглавлял команду. Он считает, что босниец идеально подходит команде благодаря знанию русского языка, европейскому менталитету и отсутствию связей с местными агентами. Отмечается, что в клубе готовы к потенциальному вылету из РПЛ по итогам сезона.

«Оренбург» ушел на зимний перерыв на последнем месте в чемпионате России. Команда набрала 8 очков в 18 турах и отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков. Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре.