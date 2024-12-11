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Источник: в «Оренбурге» смирились с возможным вылетом из РПЛ и не хотят увольнять Слишковича»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «Оренбурга» не хочет увольнять главного тренера команды Владимира Слишковича, сообщает Legalbet.

По информации источника, президент клуба Василий Еремякин видит в Слишковиче нового Марцела Личку, который ранее возглавлял команду. Он считает, что босниец идеально подходит команде благодаря знанию русского языка, европейскому менталитету и отсутствию связей с местными агентами. Отмечается, что в клубе готовы к потенциальному вылету из РПЛ по итогам сезона.

«Оренбург» ушел на зимний перерыв на последнем месте в чемпионате России. Команда набрала 8 очков в 18 турах и отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков. Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
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28.02 00:00
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Маркус Вендел

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