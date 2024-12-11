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CAS: Украинская ассоциация футбола не может лишить Тимощука титулов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анатолий Тимощук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не может лишить члена тренерского штаба «Зенита» Анатолия Тимощука титулов, завоеванных в родной стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт CAS.

В марте 2022 года в УАФ лишили Тимощука титулов победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. Кроме того, ему запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. В сентябре 2023 года экс-футболист подал иск в CAS на решение УАФ. В ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Тимощука.

В мотивировочной части решения, которая была опубликована 11 декабря, сообщается, что титулы Тимощука «не подлежат лишению в данных обстоятельствах», поскольку ему не предъявлялось никаких обвинений, связанных с завоеванием данных титулов.

Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола. В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В этом же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».

Источник: РИА «Новости»
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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4
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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