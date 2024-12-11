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Чанов: «Когда Акинфеев начинал играть в ЦСКА, мы не давали ему полные сезоны»

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал об игре голкиперов московского «Локомотива» Ильи Лантратова и Антона Митрюшкина.

«Как я и предполагал, Лантратов становится хорошим вратарем. Пока не без ошибок, но это нормально. Под конец года он допускал ошибки, но сезон для него удачный. Где-то груз ответственности давит, нюансы бывают. Но во всех командах первый номер должен оставаться первым, даже несмотря на ошибки. Вратарь имеет право на это.

Мы не знаем, почему в последнем туре в воротах появился Митрюшкин. Может, у Лантратова были какие-то нюансы даже дома. Когда у нас в ЦСКА Игорь Акинфеев начинал играть, то мы ему не давали полные сезоны, он играл 3-4 матча, и мы его сажали, а потом снова выпускали», — заявил Чанов Legalbet.ru

В текущем сезоне 29-летний Лантратов провел за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, пропустил 26 голов и 6 раз сохранил ворота в неприкосновенности. 28-летний Митрюшкин отыграл за железнодорожников 8 встреч, в которых пропустил 8 мячей и дважды отстоял на ноль.

Источник: Legalbet.ru
Антон Митрюшкин
Вячеслав Чанов
Илья Лантратов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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