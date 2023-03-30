Источник: «Торпедо» заплатит Талалаеву от 4 до 6 окладов за расторжение контракта

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Талалаев может получить компенсацию в размере от 4 до 6 окладов за досрочное расторжение контракта с клубом, сообщает «РБ Спорт».

Эти условия были прописаны в соглашении 50-летнего специалиста с москвичами.

«Торпедо» 22 марта объявило о расторжении контракта с Талалаевым. Новым главным тренером черно-белых стал испанец Жозеп Клотет.