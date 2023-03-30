Деменко: «Сперцян в последнее время не блещет в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможности игрока «быков» Эдуарда Сперцяна перейти в европейский клуб.

«Сложный вопрос. С одной стороны, Европа, наверное, предлагает хороший контракт. С другой стороны, Сперцян последнее время не блещет в «Краснодаре». Он это прекрасно понимает. Хочет попробовать, конечно. Но мне кажется, что он поспешит, если уйдет.

Чтобы уходить в Европу, нужно быть номером один в команде своей. Вызовы есть, но рисковать в данном случае неправильно. Есть случаи, когда игрок чувствует, что он достиг здесь определенного потолка. Как, например, Алексей Миранчук. Он принял решение, захотел зарекомендовать себя в Европе. Но он был главным лидером. То же касается и Александра Головина. А Сперцян и Захарян, про переход которого тоже говорят, завышают сейчас свою планку, на мой взгляд. Но их можно понять, потому что они сейчас хотят что-то поменять, поскольку их игра сейчас не совсем ладится», – приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.