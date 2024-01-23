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Сегодня, 17:35

Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это плюс»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Для Наира переход в «Зенит» — это плюс. Он всегда рвался в Европу, ему будет легче уйти из Санкт-Петербурга. Думаю, и финансовые условия там получше. Возможно, он хочет играть в «Зените». Там сложно закрепиться, но надо пробовать. Для «Локомотива» уход Тикнизяна — это потеря, Наир — один из лидеров команды. Иногда надо идти на потери в угоду финансовым условиям клуба. Безусловно, Тикнизяну будет трудно первое время. Но еще сложнее будет российским футболистам, которые уже находятся в «Зените» — Наир может выдавить их из состава», — приводит Betonmobile слова Наумова.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 24-летний армянин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за московскую команду.

По информации «СЭ», «Зенит» подпишет с футболистом контракт на пять лет.

Источник: Betonmobile
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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