Источник: суд над новичком "Енисея" по делу об изнасиловании отложен на неопределенный срок

Новичок "Енисея" сенегальский полузащитник Бабакар Сарр, подозреваемый в изнасиловании, не предстанет сегодня перед норвежским судом, сообщает Nettavisen.

По информации источника, судебное заседание, назначенное на 14 февраля, отложено на неопределенный срок в связи с тем, что главный свидетель прокуратуры Сонни Наттестад, футболист датской "Фредерисии" и бывший партнер Сарра в "Мольде", отказался явиться в суд, объяснив это желанием сыграть в товарищеском матче своего клуба с представителем второй датской лиги "Миддельфартом", который состоится сегодня вечером.

Напомним, в мае 2017 года в полицию Мольде обратилась женщина, обвинившая Сарра в нападении и изнасиловании. В августе 2018-го сенегальский футболист был оправдан, но приговорен к штрафу в 150 тысяч норвежских крон в качестве компенсации. Прокуратура подала апелляцию, которая и должна была быть рассмотрена сегодня.

Еще один инцидент с его участием произошел в Осло в ноябре 2018 года. Сарр находился в номере отеля вместе с еще одним мужчиной и двумя женщинами. 26 ноября футболист был задержан по подозрению в изнасиловании и провел 12 часов на допросе в полиции. По его словам, он невиновен, а женщина дает ложные показания. По этому делу ведется расследование.