Источник: «Спартак» вылетит на матч РПЛ против «Сочи» прямо со сбора в ОАЭ

«Спартак» отправится на матч 19-го тура РПЛ против «Сочи» напрямую с тренировочного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Планируем отправиться в Сочи сразу со сбора, без заезда в Москву. Решение о составе команды на первый весенний матч и точной дате вылета будет принято ближе к концу сбора», — рассказали Metaratings.ru в пресс-службе клуба.

Встреча «Спартака» с «Сочи» пройдет 1 марта на поле южан и начнется в 16.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 18 матчах.