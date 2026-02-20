«Крылья Советов» победили «Чайку» в товарищеском матче с восемью голами

«Крылья Советов» победили «Чайку» в товарищеском матче — 5:3.

У самарской команды отличились Илья Олейников, Доминик Ороз, Джеффри Чинеду, Владимир Хубулов и Владимир Игнатенко, у коллектива из Песчанокопского — Артем Соколов, Глеб Пополитов и Станислав Библик.

«Крылья Совето» занимают 12-е место в таблице РПЛ (17 очков после 18 матчей). «Чайка» идет на последнем месте в таблице Первой лиги с 12 очками после 21 встречи.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Чайка» — 5:3 (3:1)

Голы: Олейников, 2 (1:0). Ороз, 22 (2:0). Соколов, 24 — с пенальти (2:1). Чинеду, 32 (3:1). В. Хубулов, 54 (4:1). В. Игнатенко, 58 (5:1). Пополитов, 81 (5:2). Библик, 86 (5:3).

«Крылья Советов»: Фролов (М. Недоспасов, 46), Галдамес (Р. Евгеньев, 46), Ороз (Н. Чернов, 46. М. Витюгов, 74), Рекена (И. Лепский, 46), Божин (К. Печенин, 46), Фернандес (А. Лысов, 46), Бабкин (К. Столбов, 46), Костанца (И. Ахметов, 46), Баньяц (В. Хубулов, 46. А. Рахманович, 67), Олейников (А. Шуманский, 46), Чинеду (В. Игнатенко, 46).

20 февраля.