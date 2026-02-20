Глушенков: «У кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть? Ни у кого. У Вендела только пофигизм»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о том, что может почерпнуть у бразильцев, которые выступают за команду.

— У кого из бразильцев есть что почерпнуть?

— Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут, — говорит Глушенков.

— Даже у Вендела?

— Пофигизм только.

— Мне кажется, у вас с этим порядок.

— У меня-то да, но можно побольше, — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года.