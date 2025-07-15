Источник: «Спартак» вернулся к переговорам о переходе хавбека «Твенте» Влапа

«Спартак» возобновил переговоры о переходе полузащитника «Твенте» Михела Влапа, сообщает Tubantia.

По данным источника, ранее красно-белые приостановили обсуждение трансфера до 14 июля.

«Белого дыма пока нет», — сказал технический директор «Твенте» Ян Стройер.

28-летний Влап в прошлом сезоне забил 7 мячей и сделал 10 голевых пасов в 50 матчах за «Твенте». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее голландец играл за «Андерлехт», «Арминию» и «Херенвен».