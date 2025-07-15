Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара»: «Обещаю, что мы будем отдавать все силы, чтобы вы были счастливы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам клуба во время шоу-презентации сезона-2025/26. Мероприятие посетили более 12 тысяч человек.

«Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю города и края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку.

Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы», — сказал Мусаев.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» набрал 67 очков и впервые в истории клуба стал чемпионом России. Первый матч нового сезона «быки» проведут 20 июля — команда Мусаева сыграет в гостях с «Пари НН» в 1-м туре РПЛ.