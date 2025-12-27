Источник: «Спартак» ведет переговоры по трансферу защитника «Фламенго» Виньи

«Спартак» обсуждает с «Фламенго» возможный переход уругвайского защитника Матиаса Виньи, сообщает инсайдер Уилсон Пиментел.

Отмечается, что бразильский клуб уже отклонил два предложения красно-белых — на 3 миллиона евро и на 4 миллиона евро. «Фламенго» хочет получить за 28-летнего футболиста 6 миллионов евро.

Одним из требований спортивного директора «Фламенго» Жозе Боту является окончательный расчет, который необходимо произвести не позднее декабря 2026 года. Также бразильцы настаивают на включении в сделку легко достижимых бонусов за результативность защитника и сохранении за собой 20% прав на его потенциальную перепродажу в будущем. Кроме того, Боту хочет, чтобы было уменьшено влияние агентов в трансферном процессе для увеличения прибыли клуба.

Винья выступает за «Фламенго» с января 2024 года. На его счету 32 матча за команду во всех турнирах, в которых защитник отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2028-го.

Ранее Винья играл за «Рому», «Сассуоло», «Борнмут», «Насьональ» и «Палмейрас».