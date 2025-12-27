Источник: Жирков может войти в штаб Гусева в «Динамо»

Юрий Жирков может стать помощником главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева, сообщает Legalbet.

Жирков в феврале 2023 года завершил карьеру игрока. Он выступал за бело-голубых с 2013 по 2015 год.

По информации «РБ Спорт», в тренерский штаб Гусева также может войти Роман Шаронов, который ранее работал в «СКА-Хабаровске», «Пафосе» и «Рубине».

23 декабря Гусев был утвержден главным тренером «Динамо» до конца сезона-2025/26. Специалист исполнял обязанности главного тренера московской команды с ноября этого года после ухода Валерия Карпина.

После 18 туров «Динамо» (21 очко) располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.