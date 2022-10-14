Источник: «Спартак» поставил Эшуорту задачу приобрести трех футболистов зимой

Руководство «Спартака» поставило спортивному департаменту во главе с Полом Эшуортом задачу зимой подписать трех игроков, сообщает «РБ Спорт».

Какие именно позиции хочет усилить руководство красно-белых, не сообщается.

53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах.